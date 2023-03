Reportage dal cuore dell’Aspromonte sotto la neve: viaggio con le ciaspole in paradiso | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Grazie al “nostro” straordinario Massimiliano Pedi (staff StrettoWeb), possiamo documentare un’escursione da fiaba nel cuore dell’Aspromonte. Un gruppo di intrepidi amanti della montagna e della neve, infatti, ieri mattina hanno indossato le ciaspole sulla neve di Gambarie e si sono incamminati verso Nino Martino, raggiungendo sotto la neve i 1.800 metri di altitudine nel cuore dell’Aspromonte, con condizioni meteorologiche estreme.

La neve non ha smesso di cadere per un secondo durante tutta l’escursione, al punto che lungo il percorso di ritorno era impossibile per i quattro persino vedere le tracce lasciate all’andata, tanto velocemente la neve aveva ricoperto tutto cancellando le impronte delle ciaspole. Con clima particolarmente estremo (tuoni, fulmini, neve forte e vento), i nostri valorosi escursionisti hanno concluso il percorso immersi nell’Aspromonte più puro e genuino, selvaggio e prezioso, incontaminato e poco conosciuto, tanto è rara la frequentazione umana in questo tipo di condizioni estreme. Immagini che abbiamo l’onore di riproporre e condividerle con tutti gli appassionati,

