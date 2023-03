Rende: grave incidente nella zona industriale, un ferito grave

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi a Rende. Lo scontro è avvenuto nel tratto di strada che collega la frazione di Santa Chiara alla stazione di servizio della zona industriale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e si contano tre feriti. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso per trasportare velocemente uno dei feriti, le cui condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Tempestivo l’arrivo della polizia municipale e dei vigli del fuoco che hanno effettuato i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma dalle prime indagini parrebbe che una delle auto si stava immettendo sulla carreggiata, quando si sarebbe scontrata violentemente con il veicolo proveniente dalla direzione opposta.