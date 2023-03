Reggio, il convegno per dire “no” all’Autonomia Differenziata: “meccanismo pericoloso”

StrettoWeb

“Autonomia Differenziata: cosa cambia in Calabria, nel Sud, in Italia”. E’ questo il titolo del convegno di questa mattina a Reggio Calabria, presso il Salone delle Conferenze Dipartimento DiGiES dell’Università Mediterranea. Argomento principale, ovviamente, l’Autonomia Differenziata. Ciò che c’era prima, come si è arrivati alla riforma, quelli che possono essere gli sviluppi futuri e cosa cambia per il nostro territorio. Numerosi gli interventi effettuati, tutti contrari all’approvazione della riforma.

L’introduzione del Prof. Andrea Filocamo

“La Costituzione prevede che le Regioni possano chiedere l’Autonomia Differenziata. Ma perché dovremmo preoccuparci se è la Costituzione la garante della vita dei cittadini? A mio avviso il dl Calderoli non attua completamente ciò che dice la Costituzione, la quale prevede che l’Autonomia possa essere attuata, ma in coerenza con determinati principi previsti dalla Costituzione”, introduce il Prof. Andrea Filocamo dell’Università Mediterranea. “Ma non solo: penso anche che l’Autonomia possa ridurre i divari, anche in ottica Pnrr. Per una riforma così importante non è previsto alcun dibattito in Parlamento. Negli anni ’90 la Lega Nord aveva ribaltato la questione meridionale in questione settentrionale e ora ci stiamo secondo me avvicinando a quella situazione. Nella migliore delle ipotesi questa riforma cristallizza una situazione già disastrosa, indebolendo lo Stato centrale”, conclude.

L’intervento dell’Avvocato Corrado Edoardo Mollica

L’Avvocato Corrado Edoardo Mollica, già componente Oss. Federalismo fiscale UniRC, è il secondo a intervenire. Mostra una slide in cui è impressa una frase: “‘non è un problema di appartenenze politiche, ma territoriali’. Chi l’ha detta?”, chiede ai presenti. “Magari fosse stato Occhiuto, ma invece è stato il Prof. Bertolissi, rappresentante del Veneto, alla Camera dei Deputati. Per un rappresentante del Veneto è un problema, eppure il Veneto è ricco. ‘Noi abbiamo meno risorse e vorremmo averne quante ne ha una Regione a Statuto Speciale’, ha detto sempre Bertolissi. Perché Occhiuto non l’ha detto? L’Autonomia non è dei ricchi del privato, ma dei ricchi delle risorse pubbliche. Porti, Aeroporti, strade, ferrovie, da chi sono stati costruiti? Anche coi soldi nostri, ma ora diventerebbero Regionali, diventerebbero del Veneto”.

“Dal punto di vista delle risorse, l’Autonomia Differenziata non fa diventare una Regione a Statuto Speciale, ma molto di più. Chi chiede l’Autonomia Differenziata si prende la fetta di torta e se la tiene. I LEA, ad esempio, in Calabria non sono garantiti. I LEA ci fanno capire che noi abbiamo molte meno risorse di altri. L’Autonomia si può fare solo per alcune Regioni, ma solo se altre non la chiedono. Cioè se noi, Calabria, Puglia, Lazio, finanziamo le Regioni differenziate. Il concetto di ‘locomotiva d’Italia’ è sbagliato, perché se fanno la Brescia-Bergamo-Milano a noi cosa porta?”, continua l’Avvocato.

Le parole del Segretario Regionale UIL Santo Biondo

Il Segretario Regionale della UIL Santo Biondo è il terzo a intervenire: “le Regioni non coopereranno più tra di loro ma si innescherebbe un meccanismo pericoloso di competizione. Questo significa spopolamento, con le Regioni più forti che attireranno forze dalle Regioni povere come la nostra. Significa che non ci sarà più uno Stato centrale. Il Ministro Calderoli mente sapendo di mentire. Quello che sta accadendo è pericoloso”.

Il Segretario Uil Calabria Santo Biondo al convegno sull'Autonomia Differenziata

L’intervento di Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria

Per Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria, “la città di Reggio è la più povera ma anche la più tassata d’Italia. Stiamo vivendo in un contesto in cui chi ha di più riceve di più e chi ha di meno riceve di meno, richiamando anche al concetto di spesa storica, che qualcuno si è inventato nel silenzio di tutti. Reggio Emilia ha 10 mila abitanti in meno rispetto a Reggio Calabria e si spendono intorno ai 3 mila euro pro capite per gli asili nido e a Reggio Calabria 55. Il ragionamento che è stato fatto è: siccome a Reggio ne sono stati spesi pochi allora se ne possono spendere ancora pochi”.

Le parole del Prof. Marino

A margine del convegno è intervenuto anche Domenico Marino, Professore di Politica Economica all’Università Mediterranea: “non mi aspetto nulla di buono da questo disegno di legge pasticciato e difficile da attuare”, rivela. “Se l’Autonomia dovesse essere applicata sarebbe un disastro, per la Calabria, per il Mezzogiorno e per l’Italia. Già ora abbiamo un decifit di risorse. L’Autonomia per la Calabria significherebbe meno ospedali, meno scuola, meno servizi”.

Il Prof. Domenico Marino a margine del convegno sull'Autonomia Differenziata

L’intervento del Sindaco Versace

“I presupposti non sono dei migliori, la discussione andava affrontata per tempo e per merito”, spiega il Sindaco metropolitano Versace. “La nostra preoccupazione è che questa possa diventare una baraonda politica-elettorale. Se vogliamo fare una discussione seria dobbiamo partire da presupposti seri. Noi provvederemo a dare il nostro contributo, no con un ‘no’ a priori ma con delle proposte”.

