Reggio Calabria, titolare di Gazebo sul corso: “ho sempre pagato e la struttura è autorizzata, mai visto qualcosa del genere”

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, una commerciante del Corso Garibaldi “vittima” del sequestro coatto di gazebo nonostante fosse completamente in regola con i pagamenti. La commerciante con parole di tristezza ha affermato che “una settimana fa è arrivata la richiesta per la rimozione dei gazebo che doveva avvenire entro 5 giorni e noi abbiamo mandato una pec per dire che non era fattibile smontare cosi velocemente perchè sono strutture importanti però non è stata accolta i ieri sono intervenuti i Vigili per apporre i sigilli. Noi siamo in regola con i pagamenti e abbiamo autorizzazione già dal 2018 sempre pagata e stavamo provvedendo per rinnovarla per il 2023 ma ora non sappiamo cosa fare e siamo in attesa di sviluppi”.

