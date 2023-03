Reggio Calabria, terribile incidente sulla Jonio-Tirreno: carambola pazzesca, diversi feriti | FOTO

StrettoWeb

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa notte sulla SGC Jonio-Tirreno e precisamente a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due mezzi, un’auto e un furgone, che come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, si sono scontrati violentemente tanto che uno dei due mezzi, il furgone, ha finito la propria corsa su un fianco.

Nonostante la gravità dell’incidente, non ci sono stati morti fortunatamente, seppur diversi feriti ma non in gravi condizioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell’accaduto.