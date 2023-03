Reggio Calabria, il GOM ricorda Nicolò Pandolfo, il primario ucciso in un agguato a Locri

StrettoWeb

A 30 anni dalla tragica scomparsa di Nicolò Pandolfo, primario neurochirurgo del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, si è svolta un’iniziativa presso l’aula Spinelli per ricordare la professionalità dell’uomo cui molto si deve per la nascita della Neurochirurgia della città dello Stretto. Pandolfo venne ucciso a 51 anni in un agguato avvenuto a Locri. La polizia arrestò il padre di una bambina di nove anni morta il 15 novembre per un tumore al cervello. Era stata operata da Pandolfo. La colpa? Non aver salvato la bimba.

Il figlio Marco Pandolfo evidenza: “fa piacere che si ricordi mio padre dopo tanti anni dalla scomparsa. Era un tipo sanguigno, non si perdeva d’animo nelle difficoltà e aveva un grande senso di responsabilità”.

Il commissario Gianluigi Scaffidi, evidenza: “Pandolfo era un grande professionista, ha salvato tante vite. E’ stato un onore lavorare con lui”.

Sebastiano Macheda, Primario di Terapia intensiva del Gom, sottolinea: “ero un giovane medico quando l’ho conosciuto ed ho avuto il piacere di condividere tanti momenti con il dott. Pandolfo. Ricordo nitidamente che oltre ad essere un grande medico era un appassionato di pesca”

