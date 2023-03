Reggio e i 100 milioni per la metro di superficie: novità sulle Stazioni di San Leo, Bocale e Lazzaro

StrettoWeb

E’ forte la sinergia tra Comune di Reggio Calabria e RFI. Già scritto in altra pagina dei lavori alla Stazione Lido, prosegue l’impegno dell’Amministrazione sul tema della mobilità. Le ultime novità, in tal senso, riguardano la metropolitana di superficie, annunciata quasi un anno fa (nel maggio 2022) con l’obiettivo di collegare Nord e Sud della città. Da Villa San Giovanni a Melito di Porto Salvo, secondo quanto verificato è alle battute finali la delibera regionale che consegnerebbe alla città 100 milioni di euro e 6 nuovi treni.

Per consentire tutto ciò è anche necessario lavorare sulla riqualificazione di alcune Stazioni. E a tal proposito nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo per quelle di San Leo, Bocale e Lazzaro. “I tempi sono abbastanza veloci”, le parole dell’Assessore Battaglia a StrettoWeb. “Per la Stazione di Lazzaro è stato necessario discutere con il Comune di Motta e stilare una convenzione, affinché potessimo rimanere noi capofila per i lavori e loro per tutta la parte degli espropri”.