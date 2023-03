Reggio Calabria, maxi finanziamento e pioggia di bus elettrici: come funzionerà il trasporto green

StrettoWeb

Reggio Calabria è vicina ad accogliere il trasporto green. Non solo lo storico obiettivo di mettere a punto la metropolitana di superficie, per uno spostamento più rapido e moderno dall’estremo Nord all’estremo Sud della città, ma anche una mobilità sostenibile che abbracci il trasporto su strada. Questo grazie ai nuovi bus elettrici ATAM che presto saranno protagonisti sullo Stretto. Lo scorso settembre è stato effettuato il test drive, con i mezzi che hanno “sfilato” per le vie del centro, mentre adesso si è in attesa che gli stessi vadano a potenziare la flotta ATAM.

Il finanziamento previsto è di 44 milioni di euro e prevede l’arrivo di 65 nuovi bus elettrici che rivoluzioneranno la mobilità locale su strada. Di questi 45, qualche milione sarà legato all’impianto di alimentazione. Ma come funzionerà il trasporto green dei bus? Presso i capolinea saranno presenti dei punti di stazione di ricarica, mentre uno più generale è previsto all’interno della sede, così da garantire sempre programmazione e organizzazione nell’utilizzo e nella gestione dei mezzi.