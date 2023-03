Reggio, la Stazione Lido si rifà il look: nuovo nome e teche con reperti dal Museo | FOTO

StrettoWeb

La Stazione Lido di Reggio Calabria è oggetto di lavori. Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, da qualche ora la zona è diventata area di cantiere. Gli interventi iniziali riguardano la prima di due fasi di progetto, quest’ultimo che verrà realizzato con fondi del Pnrr, totalmente a carico di RFI ma autorizzato da Comune e Sovrintendenza.

Cosa prevede dunque questa prima fase? La rimozione delle aiuole e la riqualificazione dell’intera area. “In un secondo momento, poi – spiega l’Assessore Battaglia ai microfoni di StrettoWeb – la zona verrà completata con l’installazione di teche in vetro che ‘ospiteranno’ reperti archeologici provenienti dal Museo Archeologico. L’obiettivo è far sì che la Stazione diventi un punto di arrivo per chi, dopo essere sceso dal treno, vorrà poi dirigersi a visitare il Museo. Proprio per questo l’area non si chiamerà più Stazione Lido ma ‘Stazione Lido-Museo‘”.