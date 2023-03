StrettoWeb

“Tutti hanno problemi, tutti hanno cose buone e cose negative. Al di là dell’andamento dei numeri della Reggina, vedo una squadra forte. Molto diversa da noi, con tanta esperienza, e anche in salute. L’ultima partita a Cosenza ha fatto una partita di forza ed energia. Non mi inganna quello che è l’andamento, continuo a guardare a casa nostra. E domani dovremo fare una prova di forza con noi stessi e ovviamente con l’avversario di turno”. Parola di Fabio Pecchia, tecnico dei ducali, alla vigilia di Reggina-Parma di domani.

“La filosofia è chiara, se vogliamo parlare dell’esperienza dei ragazzi non c’è, non si compra se lavoriamo con una squadra giovane. L’esperienza la faranno. Se pensiamo alla Reggina, c’è una differenza di età: all’andata c’erano 100 anni di differenza e non può essere colmata. Noi abbiamo giocatori di qualità, poi sulla giovane età potremmo dire tante cose. Ma la rosa e la filosofia del Club è molto chiara”, ha aggiunto.

E ancora sulla Reggina: “devo vedere cosa fa sul campo, una squadra molto precisa e particolare con Menez attaccante o esterno, una linea difensiva rocciosa. Su questo mi devo concentrare. Poi su quello che è extracampo, regolarità, pagamenti, sinceramente voglio entrarci poco”.