Febbre Reggina, città tappezzata di striscioni: “tutti al Sant’Agata”. E il club apre le porte

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Febbre Reggina! Nonostante qualche risultato negativo, e una contestazione che non è piaciuta a tutti nelle scorse settimane, la tifoseria ha capito il momento, ha capito che l’obiettivo playoff è ancora alla portata e che la squadra e la società vanno supportate per superare il momento, anche extra-campo. Per questo, dopo l’invito via social a tutta la tifoseria per venerdì alle ore 16 al Sant’Agata, il centro di Reggio Calabria è stato tappezzato di striscioni: “tutti al Sant’Agata”, si legge tra Via Marina, zona stadio, Calopinace.

E il club è venuto incontro all’iniziativa, aprendo le porte alla tifoseria per l’allenamento del venerdì. Seduta a porte aperte dalle ore 16:00 alle ore 16:45. Una scelta significativa, considerando che è la vigilia della sfida e solitamente in questi casi la squadra si allena sempre a porte chiuse. Ma alla truppa di Inzaghi al momento serve apporto e vicinanza, quella che i tifosi mostreranno in “anteprima” venerdì al centro sportivo e poi sabato allo stadio, dove contro il Cagliari al Granillo è già stata superata quota 10 mila biglietti.