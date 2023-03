Reggina-Cagliari, che numeri dalla prevendita: già superata quota 10 mila biglietti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Numeri grandiosi, come non si vedeva da settimane. Sono quelli legati alla prevendita di Reggina-Cagliari, big match di sabato alle ore 16.15. Come comunicato dal club sul sito ufficiale, infatti, sono già oltre 10 mila gli spettatori previsti, a 36 ore dall’apertura della prevendita e con più di due giorni ancora disponibili per raggiungere e magari anche superare il record stagionale.

La città risponde presente al momento di difficoltà della squadra, anche grazie all’iniziativa del club, che ha ridotto i prezzi in occasione della Festa del Papà. Influisce ovviamente anche il big match, l’avversario importante e l’orario, a dimostrazione che quando non si gioca di sabato alle ore 14 ci si può attendere sicuramente una risposta migliore. La squadra è carica e stimolata da questi grandi numeri, in attesa di ricevere il calore della tifoseria venerdì, giorno in cui la Curva ha invitato tutti al centro sportivo per incitare la squadra in vista della sfida.