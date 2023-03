Reggina-Cagliari, la Curva Sud invita tutti al Sant’Agata: “uniti verso i playoff”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Curva Sud c’è! Dopo settimane un po’ così, tra contestazioni eccessive, critiche, “abbracci” post gara con la squadra non molto entusiasmanti, anche per via dei risultati, il tifo organizzato della Reggina è tornato a parlare e a invitare tutti all’unione e al Sant’Agata venerdì, vigilia del difficile e delicato match contro il Cagliari del Granillo.

Con una nota, i Diffidati Liberi Reggio Calabria hanno infatti scritto: “Consapevoli del momento poco facile dell’ultimo periodo ed in vista dello scontro diretto di sabato contro il Cagliari, vogliamo far sentire il nostro calore alla squadra. Abbiamo visto come in questa seconda parte di stagione è iniziato un altro campionato per la Reggina, sicuramente meno entusiasmante del primo. Oggi, in vista del rush finale, ci troviamo comunque in zona playoff ed è arrivato perciò il momento di essere più uniti di prima per centrare tutti insieme questo obiettivo”.

E, da qui, l’invito alla tifoseria: “Invitiamo tutti i tifosi ad essere presenti al centro sportivo Sant’Agata venerdì alle ore 16, per incoraggiare i ragazzi e trasmettere la nostra carica per il finale di stagione”.