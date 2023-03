Reggina-Cagliari, la città risponde alla promo del club: parte bene la prevendita

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ partita benissimo la prevendita di Reggina-Cagliari, match in programma sabato alle ore 16.15. Dopo il riposo forzato di Perugia (la gara si recupererà il 5 aprile), la squadra amaranto tornerà in campo a distanza di due settimane, ospitando la corazzata sarda in rilancio e capace di agganciare proprio la truppa di Inzaghi a quota 42 punti.

Il club, in occasione della concomitante Festa del Papà, ha deciso di lanciare la promo speciale “Per un padre che ha sognato” con prezzi ridotti in ogni settore. La prevendita è partita questa mattina e la città sembra aver risposto bene, almeno nella fase iniziale. Sono infatti circa 2 mila i tagliandi staccati in poche ore, che si vanno aggiungere ai 4 mila abbonati. E c’è ancora tempo fino a sabato. I prezzi ridotti, l’orario più “tranquillo” (non alle 14) e l’avversario importante stanno sicuramente influendo, ma in generale la tifoseria vuole continuare a supportare una squadra sì in difficoltà, ma che può ancora tranquillamente centrare il dichiarato obiettivo playoff.