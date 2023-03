La Reggina cancella il riposo: si resta in ritiro al Sant’Agata

StrettoWeb

“La Reggina comunica che, in accordo con l’area tecnica, la squadra domani mattina si allenerà, cancellando così il previsto riposo. Nei giorni successivi, invece, il gruppo amaranto resterà in ritiro presso il centro sportivo Sant’Agata“. Questa la breve flash del club amaranto sul sito ufficiale. Dopo la pesante batosta interna contro il Cagliari, società e calciatori si sono diretti al Sant’Agata per un confronto sulle cause di questa preoccupante involuzione. E, da lì, la decisione sopracitata.