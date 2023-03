Previsioni Meteo, temperature in forte aumento. Situazione molto ingarbugliata per il weekend

StrettoWeb

Temperature in forte aumento in queste ore in Calabria e Sicilia, che si apprestano a vivere la prima notte dal clima primaverile. In riva allo Stretto di Messina, tutte le stazioni meteorologiche sono ancora ad oltre +16°C dopo il tramonto, e si prospetta una serata della festa della donna particolarmente mite su tutto il territorio. E’ la prima annunciata ondata di caldo della stagione primaverile, particolarmente precoce e intensa anche se di breve durata.

Nei prossimi giorni, infatti, le temperature aumenteranno ancora ma incombe il rischio del maltempo. La situazione è molto ingarbugliata. Il clima continuerà ad essere caldo, ma anche disturbato e spiccatamente variabile. Le piogge più importanti saranno limitate al versante tirrenico della Calabria, ma non mancheranno nubi sparse e qualche rovescio anche nel resto del territorio calabrese e siciliano tra venerdì e sabato. Domenica, invece, il maltempo potrebbe estendersi anche al reggino e al messinese.

Confermato, per metà della prossima settimana (a partire da mercoledì 15 marzo), un impetuoso ritorno del freddo con una forte ondata di maltempo, grandine e temporali. Intanto la Sicilia ha il primato di essere stata la Regione d’Italia con le più importanti anomalie termiche del mese di Febbraio, che è stato freddo nell’isola tra le pochissime località della Terra con temperature più basse della norma insieme a Spagna, Turchia, Egitto e Canada.

