Previsioni Meteo, in Calabria e Sicilia 10 giorni di transizione

Lungo periodo di transizione in Calabria e Sicilia sotto il profilo meteorologico: il tempo rimarrà stabile per almeno dieci giorni, anche se non mancheranno gli annuvolamenti a tratti anche compatti. Sarà un lungo periodo di transizione tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, con temperature in lento e graduale aumento, ancora fresche ma via via sempre più miti.

Si alterneranno schiarite a tratti ampie con annuvolamenti da cui si potranno verificare anche lievi e isolati piovaschi, comunque brevi e particolarmente deboli. Nulla da segnalare, quindi, per quanto riguarda i fenomeni meteo estremi almeno per i prossimi dieci giorni nell’estremo Sud del nostro Paese.