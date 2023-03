Previsioni Meteo, ultime ore di pioggia in Calabria e Sicilia: da mercoledì una grande spirale di caldo

StrettoWeb

Piove tra Calabria e Sicilia anche in queste ore, seppur in modo debole e/o moderato senza fenomeni estremi. E’ l’ultimo passaggio perturbato serio e organizzato della serie: in settimana persisterà un po’ di variabilità nelle regioni tirreniche, ma saranno fenomeni lievi e localizzati. In linea di massima, dal pomeriggio di Martedì 7 Marzo le condizioni del tempo miglioreranno e inizierà un periodo molto più stabile, mite e soleggiato grazie al ritorno dell’Anticiclone.

Da mercoledì l’Italia entrerà in una grande spirale di caldo che coinvolgerà anche Calabria e Sicilia. Le temperature saranno in forte aumento, come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo che evidenziano le temperature ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine in libera atmosfera) previste fino all’inizio della prossima settimana.

Esploderà, quindi, una sorta di primavera anticipata, anche se è prematuro considerare l’inverno già concluso. Sarà una piacevole illusione, prima degli ultimi colpi di coda freddi di metà e fine mese.

