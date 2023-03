Previsioni Meteo, brutte notizie per Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Brutte notizie sul fronte meteo per Calabria e Sicilia. A metà settimana le temperature aumenteranno sensibilmente, dapprima Mercoledì 8 Marzo, nel giorno della Festa della Donna, e poi in modo ancor più significativo Giovedì 9 e Venerdì 10, arrivando a ridosso se non oltre i +20°C in molte località delle due Regioni più meridionali d’Italia. Ma sarà soltanto un’illusione primaverile, in perfetto stile marzolino.

Già da Venerdì, infatti, tornerà il maltempo soprattutto nella fascia tirrenica della Calabria e nelle zone più settentrionali dello Stretto di Messina. Un maltempo che si intensificherà sabato e domenica, quando complici piogge e temporali, le temperature si abbasseranno nuovamente, seppur rimanendo superiori a quelle degli ultimi giorni.

