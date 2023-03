Previsioni Meteo, ancora piogge e freddo in Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Ancora piogge e freddo in Calabria e Sicilia dopo il maltempo di venerdì e sabato. Anche oggi, prima domenica del mese di marzo, il tempo è brutto per il passaggio della “coda” del ciclone Mediterraneo Juliette. Il basso Tirreno pompa in continuazione nubi cariche di piogge sul versante tirrenico di vibonese, reggino, messinese e palermitano. I fenomeni più intensi stanno interessando la zona settentrionale dello Stretto di Messina e i versanti dei rilievi di Aspromonte, Serre, Poro, Peloritani, Nebrodi e Madonie esposti a Nord/Ovest. Il clima rimane freddo, con nevicate sui rilievi oltre i 1.000/1.100 metri di altitudine.

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà ulteriormente, mentre domani – lunedì 6 marzo – avremo una breve pausa del maltempo al mattino per poi vedere un rapido ritorno delle piogge nel pomeriggio/sera, su tutto il territorio siciliano e calabrese. Il clima rimarrà particolarmente variabile per tutta la settimana entrante, in tipico stile marzolino.

