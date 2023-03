Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “il Pd mostra più interesse per i paesi islamici”

StrettoWeb

“Voglio pensare che le critiche mosse dagli esponenti del Pd sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto siano frutto di invidia nei confronti del ministro Salvini, non essendo stati capaci – in moltissimi anni di governo – di realizzare nulla di buono per il Paese, men che meno per il Meridione. La Lega, invece, grazie al vicepremier al Mit, continua con la stessa concretezza che permise la realizzazione dell’ex Ponte Morandi di Genova. Anche allora lo stesso mantra piddino: non verrà mai realizzato. Incredibile, sembra dimostrino più interesse per i Paesi islamici, che per il bene dell’Italia“. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama e segretario in commissione Lavori pubblici, Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.