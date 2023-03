Ponte sullo Stretto, incontro a Roma con il viceministro Rixi | DETTAGLI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolto oggi a Roma, presso il Ministero per le Infrastrutture e i trasporti, un incontro sul Ponte sullo Stretto. Per il Ministero era presente il viceministro Edoardo Rixi. Per la città di Messina, invece, hanno partecipato i rappresentanti del Tavolo Ponte, della Rete civica per le infrastrutture, esponenti degli ordini professionali, dell’Ance, e di Sicindustria, e la parlamentare Dafne Musolino, con il coinvolgimento di tutti i parlamentari nazionali messinesi.

“Le associazioni e i rappresentanti di categoria della città di Messina hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il governo in merito alla prossima realizzazione del Ponte sullo Stretto”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. “È stato chiesto all’esecutivo un coinvolgimento attivo e positivo delle realtà cittadine, che potranno dare un prezioso contributo e concorrere così ad un reale protagonismo di Messina, che grazie a questa grande infrastruttura e ad un dialogo fattivo con il territorio potrebbe avere nei prossimi anni importanti ricadute occupazionali ed economiche. Il governo, con in testa Forza Italia, crede fermamente nella costruzione del Ponte sullo Stretto, e lavora da mesi per velocizzare le procedure necessarie all’ok definitivo al progetto aggiornato e dunque ad un cronoprogramma dettagliato per l’avvio dell’opera. Ringrazio il viceministro Rixi per la disponibilità e per l’attenzione che il Ministero – sotto la guida del ministro Matteo Salvini – sta manifestando per questo importante progetto e per la città di Messina”, conclude.