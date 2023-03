Ponte sullo Stretto, ecco chi sarà il nuovo commissario della società Stretto di Messina

StrettoWeb

Il nuovo commissario della società Stretto di Messina secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, dovrebbe essere Aldo Isi. L’amministratore delegato di Anas avrà il compito di far rivivere la Spa istituita nel 1971 dallo Stato per gestire progettazione e costruzione del collegamento tra Sicilia e Calabria. Aldo Isi rappresenta quindi, nelle intenzioni del vicepremier Matteo Salvini, l’anello di congiunzione tra l’Anas, che detiene l’81 per cento delle azioni e le Ferrovie con il loro 13%.

Chi è Aldo Isi

Isi ha 52 anni ed è nato a Parma. E’ direttore generale dell’Ente nazionale autostrade dal 23 dicembre 2021 ed è laureato in Ingegneria civile. Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Ferrovie dello Stato nel 1999, a Bologna, con incarichi di progettazione e direzione lavori nel settore armamento e opere civili di Rfi. Dal 2011 al 2014 ha rivestito l’incarico di responsabile della Direzione territoriale produzione di Bologna e, successivamente, di quella di Milano. Nel febbraio del 2016 gli è stato affidato il ruolo di direttore Investimenti di Rfi, con particolare riferimento alle nuove linee ferroviarie, convenzionali e ad Alta velocità. Nel dicembre 2018 è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Italferr Spa, la società di ingegneria del Gruppo Fs.