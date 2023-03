Ponte sullo Stretto, Salvini incassa l’OK di una grande banca straniera: “disponibili a sposare il progetto”

StrettoWeb

Ci siamo, e se ne facciano una ragione i detrattori del Ponte sullo Stretto. La grande infrastruttura che collegherà Calabria e Sicilia si concretizza giorno dopo giorno. “Se tutti danno gli elementi utili a chiudere il dossier, il decreto Ponte potrebbe arrivare anche questa settimana”. E’ quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a 24 Mattino su Radio 24. Il vicepremier ha spiegato che si sta “analizzando quante persone lo userebbero, quanto costerebbe, chi lo cofinanzierebbe, quanto farebbe risparmiare in termini di tempi, solo in treno un’ora e mezza, e in termini di riduzione di impatto ambientale“.

Ma la notizia più importante arriva dal Mit, dove si è tenuto un incontro bilaterale tra Salvini e la vicepresidente della Bei (Banca europea per gli investimenti) Gelsomina Vigliotti. Al centro dell’incontro gli investimenti della Bei in Italia, con particolare riguardo al settore dei trasporti, quello idrico e delle infrastrutture nel Paese. Durante l’interlocuzione è stato affrontato anche il progetto “Ponte sullo Stretto di Messina“, come ha spiegato il ministro in una nota.

La Bei, in caso di richiesta ufficiale, “è disponibile a valutare il ruolo di partner finanziario” per il Ponte sullo Stretto. Gli uffici del Mit sono già al lavoro per fornire tutti i necessari dettagli tecnici con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale. Salvini, dunque, ha confermato che il Decreto Ponte approderà in Consiglio dei Ministri già a marzo.

“Garantiremo collegamenti efficienti in Sicilia”

I cittadini “si aspettano concretezza e abbiamo il dovere di non deludere le aspettative. Siamo impegnati per recuperare il tempo perso, accelerando sui lavori, e per garantire collegamenti efficienti in Sicilia. Collegamenti utili soprattutto se si pensa che il Governo è determinato (dopo decenni) a far diventare realtà anche il ponte tra l’isola e la Calabria“. Lo ha precisato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a margine dell’incontro con Gelsomina Vigliotti.