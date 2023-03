Ponte sullo Stretto, il sindaco Napoli: “le grandi infrastrutture servono”

StrettoWeb

“Le grandi infrastrutture servono. Io sono stato sempre favorevole alla realizzazione del ponte sullo Stretto perché significa portare l’alta velocità in Sicilia, collegare maggiormente il Sud Italia e anche rafforzare il ruolo del Sud come grande ponte verso l’Africa. È un’infrastruttura che ritengo utile”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Il sindaco ha sottolineato che “ci sono aspetti tecnici complessi, ma oggi la tecnologia consente di affrontare questa sfida” ed ha evidenziato che “bisogna ovviamente badare all’impatto ambientale, ma penso che i tempi per ragionare sul ponte sullo Stretto siano maturi. L’Italia ha tutte le competenze per poterlo fare”. E parlando di infrastrutture, Manfredi ha posto l’accento sull’importanza dell’alta velocità Napoli-Bari. “Sto lavorando con il sindaco De Caro per un accordo strutturale tra Napoli e Bari – ha spiegato – sono due grandi città del Sud che affacciano su due mari che guardano ai Balcani. Oggi le città devono lavorare in una dimensione geopolitica internazionale”.