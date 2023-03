Ponte sullo Stretto, Salvini: “è antidoto alle mafie e darà lavoro”

StrettoWeb

In collegamento telefonico con gli “Stati generali del Mediterraneo” in corso a Gizzeria, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha parlato di Ponte sullo Stretto: “dopo decenni di chiacchiere, abbiamo il dovere di ultimare il tutto per rispetto ai calabresi e ai siciliani che hanno lo stesso diritto alla mobilità, al lavoro e alla continuità territoriale che hanno gli altri cittadini italiani ed europei. Il Ponte sarà un’opera unica al mondo che creerà 100mila posti di lavoro nell’arco di 5 anni ed è un antidoto alle mafie. Ho chiesto l’aggiornamento delle valutazioni di impatto ambientale: sarà una grande opera green e a impatto ambientale”.

“Nell’estate del 2024 inizieranno i lavori per il Ponte sullo Stretto, che dovrebbero essere conclusi entro questo decennio”, evidenza Salvini.