Ponte sullo Stretto, Salvini incontra Occhiuto e Schifani: tutti i dettagli | FOTO e VIDEO

Sul Ponte sullo Stretto si procede spediti. Sono giornate storiche, quelle attuali, sulla grande opera che unirebbe finalmente Calabria e Sicilia. Proprio oggi si tiene infatti il Consiglio dei Ministri sul Ponte e di questo ha parlato in una nota Roberto Occhiuto, che ha incontrato il Ministro Salvini insieme al Governatore della Sicilia Renato Schifani.

“Ho incontrato a Roma, presso il Ministero per le Infrastrutture e i trasporti, il ministro Matteo Salvini – si legge nella nota di Occhiuto – In una prima parte della riunione – alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – abbiamo parlato delle tematiche relative alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e del decreto che oggi andrà in Consiglio dei ministri. Successivamente – anche insieme al professor Mauro Dolce – ho sottoposto al ministro Salvini alcune priorità infrastrutturali della Regione Calabria. Il Ponte sullo Stretto sarà una grande occasione per il Sud del Paese e un grande attrattore di investimenti infrastrutturali, ma occorrerà parallelamente lavorare per sviluppare al meglio le opere complementari indispensabili per raggiungerlo agevolmente”.

Non solo Ponte, però. “Durante l’incontro odierno – prosegue il Governatore calabrese – ho evidenziato l’urgenza di realizzare una variante di circa 26 km dell’autostrada A2, nel tratto tra Cosenza e Altilia. L’Anas ha già avviato uno studio preliminare, che prevede lotti funzionali per l’avanzamento dell’opera. Servono dunque stanziamenti da parte del governo nazionale per iniziare i lavori. In tutto occorrono 2,6 miliardi di euro: 400 sono già nelle disponibilità di Anas, sarebbero dunque necessari altri 2,2 miliardi – da reperire nell’Accordo di programma con Anas – per poter procedere alla realizzazione dell’opera”.

“Con il ministro Salvini ho parlato anche della Strada Statale 106. Nella scorsa legge di bilancio l’esecutivo ha stanziato 3 miliardi di euro, per la tratta da Sibari a Catanzaro Lido. Occorre adesso avere dei nuovi finanziamenti per il completamento della parte Nord della Ss Jonica e per proseguire a Sud, fino a Reggio Calabria. Ho chiesto, inoltre, al ministro di velocizzare l’impiego delle risorse per alcuni tratti della SS106, per i quali c’è già la progettazione definitiva. Il ministro mi ha assicurato che entro il 31 marzo Anas bandirà il segmento della Strada Statale 106 tra Cutro e Catanzaro. Ringrazio Matteo Salvini per la disponibilità e per l’attenzione offerta”, ha concluso Occhiuto.

