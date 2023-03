Ponte sullo Stretto, Cattaneo: “va fatto il prima possibile”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto di Messina va fatto il prima possibile”. Lo ha dichiarato Flavio Cattaneo, vice presidente esecutivo Italo Spa, nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal “Quotidiano del Sud”. “Io sono più che d’accordo e prima di questo governo”, ha detto Cattaneo, spiegando che regioni “come Campania, Puglia e Sicilia contano poco meno di 15 milioni di abitanti”. “Non parliamo di numeri piccoli”, ha affermato ancora Cattaneo.

“Il sud è rimasto isolato rispetto al resto d’Italia. Le regioni del sud con il trasporto pubblico locale neanche fanno le gare. Oggi molte persone che lavorano a Milano vivono a Reggio Emilia o a Torino e raggiungono Milano in 40 minuti. Non capisco perchè non può essere così anche al sud”, ha concluso Cattaneo.