Perugia-Reggina, quando si recupera il match rinviato? Le prime ipotesi

Perugia-Reggina non si è giocata. Le due squadre avrebbero dovuto sfidarsi oggi pomeriggio, al “Renato Curi”, ma il terremoto umbro di qualche giorno fa, per fortuna senza danni, ha fatto sì che si utilizzasse la massima precauzione, evitando di disputare un evento a cui avrebbero partecipato migliaia di tifosi. Tra le motivazioni, anche il fatto che l’impianto perugino non fosse dei più nuovi e moderni. Da qui l’ordinanza del Comune: stadio chiuso fino al 20 marzo.

Quando si potrebbe recuperare Perugia-Reggina

Questo, innanzitutto, significa che la gara non potrà essere recuperata la prossima settimana. E’ necessario, però, cominciare a trovare una data in comune che possa andare bene a entrambe. Quale? Il calendario nel prossimo mese è abbastanza fitto, al netto del weekend di sosta per le Nazionali, e per questo qualcuno ha ipotizzato l’ultimo fine settimana di marzo (25-26 marzo) per recuperare la sfida. Un’ipotesi non impossibile, ma un po’ complessa, considerando l’utilizzo di alcuni Nazionali in casa amaranto, tra i quali soprattutto i possibili Pierozzi, Fabbian e Rivas, titolari di Inzaghi. La Reggina, per questo, non avrebbe delle condizioni vantaggiose per disputare il match in quella data e per questo si fanno avanti altre ipotesi.

Un’altra possibile è quella di fine aprile, come ad esempio martedì 25. La Reggina, infatti, scende in campo contro il Brescia sabato 21 aprile e poi torna in campo dieci giorni dopo, in posticipo a Frosinone l’1 maggio. Un tempo abbastanza ampio per poter inserire questa sfida infrasettimanale. Prima, e cioè da metà marzo a metà aprile, è difficile trovare date disponibili, considerando i turni di Pasquetta e l’impegno della Reggina in anticipo a Genova venerdì 31 marzo. La data, ovviamente, deve trovare entrambe d’accordo e per questo al momento si è solo nel campo delle ipotesi.