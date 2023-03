Serie B, la Reggina resta 6ª senza giocare: pazzo Palermo, stop Pisa e pari a Parma | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Reggina resta sesta in classifica pur senza giocare. I risultati di questo sabato pomeriggio di Serie B, infatti, hanno ampiamente sorriso alla squadra di Inzaghi, costretta al riposo forzato per via del rinvio della gara di Perugia. Una conferma in più del grande livellamento di questo campionato, anche se è chiaro che la compagine amaranto non sarà “aspettata” all’infinito e per questo occorre invertire la rotta per non perdere la zona playoff, obiettivo dichiarato.

Intanto, però, la quota playoff si riduce ma di poco, rimanendo a +3. Il Palermo nono in classifica, infatti, è protagonista di un match folle a Cittadella. Va sotto di 2, rimonta e sorpassa, ma i veneti fanno poi 3-3 e rischiano il nuovo vantaggio per un rigore non concesso nel finale causa fuorigioco. Il Pisa, che nello scorso weekend aveva agganciato gli amaranto a 42, perde a Modena, il quale si rilancia dopo tre sconfitte di fila. In zona alta, Parma e Sudtirol non si fanno male: 0-0. Pari anche a Benevento e Venezia. Grande attesa per il big match Bari-Frosinone.

Risultati 29ª giornata

VENERDI’ 10 MARZO

ore 20:30

Cagliari-Ascoli 4-1

SABATO 11 MARZO

ore 14:00

Benevento-Como 0-0

Cittadella-Palermo 3-3

Modena-Pisa 1-0

Parma-Sudtirol 0-0

Perugia – Reggina RINVIATA

Venezia-Brescia 1-1

ore 16:15

Bari-Frosinone

DOMENICA 12 MARZO

ore 16:15

Cosenza-Spal

Genoa-Ternana

Classifica Serie B

Frosinone 61 Genoa 50 (-1) Bari 49 Sudtirol 48 Pisa 42 Reggina 42 Cagliari 42 Parma 41 Palermo 39 Modena 38 Ascoli 36 Ternana 36 Como 36 Cittadella 35 Perugia 30 Venezia 30 Benevento 29 Spal 28 Brescia 28 Cosenza 26