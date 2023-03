Perugia-Reggina non si gioca, ma un tifoso amaranto si presenta lo stesso al “Curi” | FOTO

StrettoWeb

Perugia-Reggina non si gioca, ma lui nella città umbra c’era ormai arrivato e, anziché andare via, è rimasto e al “Renato Curi” c’è pure entrato, scattando qualche foto con la sciarpa amaranto. Protagonista di questa storia è Gábor Adrián, ungherese d’origine ma super tifoso amaranto. Lui era tra le centinaia di supporters che avevano acquistato il biglietto per assistere al match odierno, rinviato ieri a causa del terremoto in Umbria dei giorni scorsi.

La squadra di Inzaghi, che da giovedì si trovava a Roma, e che ieri pomeriggio avrebbe dovuto raggiungere Perugia, è tornata sullo Stretto dopo la decisione. Lo stesso hanno fatto quei tifosi che si erano messi in viaggio. Lui, Adrián, invece no. E’ entrato al “Curi” e ha postato alcune foto sui social: “nessun disastro naturale può tenermi lontano da te”, ha scritto. Di trasferte se ne perde poche, anzi forse nessuna, a ben guardare il suo profilo. social. Oggi a Perugia come a Palermo qualche settimana fa: i tifosi amaranto non son potuti entrare, lui invece c’era, seppur fuori dallo stadio. E oggi ha replicato. Questo sì che è vero amore per la squadra amaranto.