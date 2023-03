“Perché la Reggina ora può sperare”: l’apertura positiva di TuttoSport

StrettoWeb

Dal vento contrario alla vibrazione favorevole, scrivevamo qualche giorno fa su StrettoWeb in riferimento al “caso Reggina”. C’è un’aria “diversa”, più ottimista, anche – ma non solo – mediaticamente. E dopo le aperture importanti di Corriere e TuttoSport di qualche giorno fa, il quotidiano torinese “lancia” un altro segnale interessante e positivo: “Perché ora la Reggina può sperare”, si legge in un articolo odierno. Il giornalista Gianluca Scaduto ripercorre le tappe di cui qualche sera fa davamo notizia su queste pagine: ovvero l’intenzione di non presentare alcuna memoria difensiva e la volontà di farsi ascoltare in Procura.

“Alla Reggina si respira un clima di maggiore speranza sulla vicenda dei mancati pagamenti, a febbraio e marzo, dei contributi Inps e Irpef da parte della società – si legge su TuttoSport – Si ha la sensazione che prima di arrivare a sentenza, il club calabrese abbia ottenuto l’attivo ascolto degli organi federali su quella che è una vicenda unica, destinata a fare giurisprudenza”. E si fa riferimento alla famosa commissione che studi come armonizzare il rapporto tra la Legge dello Stato sulla crisi d’impresa e le norme federali, per l’adozione delle misure regolamentari. “La voce di una commissione che metta le mani sulla vicenda gira in queste ore a Reggio Calabria e viene vista come una possibile via d’uscita, proprio perché le istituzioni federali si stanno facendo carico della vicenda, senza mostrare alcuna ostilità nei confronti della Reggina“, scrive ancora il quotidiano torinese.