“Caso Reggina”, il vento contrario diventa vibrazione favorevole. Alla difesa c’è l’Avv. Rodella

“Buona notizia”, scrive TuttoSport. Di “via d’uscita” parla il Corriere dello Sport. Insomma, spiragli positivi anche da Torino e Roma, dai “big” del giornalismo sportivo, dopo settimane di “fuoco nemico” e sirene abbaglianti da più fronti. Il vento contrario comincia a diventare vibrazione favorevole, relativamente al “caso Reggina”, e questo non solo mediaticamente ma anche per tutta una serie di situazioni venutesi a creare nelle ultime ore. Al netto della “confusione” (chiamiamola così) di Santander, e degli impedimenti del Tribunale, è ormai assodato che il deferimento per la Reggina arriverà e che da quello ci si dovrà difendere. A seguire, poi, si potrà dibattere su un’eventuale penalizzazione. Anche su questo, sulla memoria difensiva, c’è una novità. Così come appreso dalla redazione di StrettoWeb, infatti, a difendere il club amaranto in questa vicenda è l’Avvocato Paolo Rodella di Roma.

Tornando all’aspetto mediatico, due importanti articoli in edicola oggi approfondiscono il “caso Reggina” con un “occhio” diverso dal solito. Questo è anche frutto di quanto accaduto lunedì in Consiglio Federale, dove Gravina e Balata hanno discusso della situazione ben consapevoli che sia necessario approfondire nonché trovare al più presto un accordo affinché Giustizia Sportiva e Ordinaria possano allinearsi. E’ evidente, palese, chiaro, che nei mesi successivi altre società professionistiche potrebbero ritrovarsi nella situazione della Reggina, chiedendo accesso al concordato in quanto previsto dalla Legge. E quindi non si tratterà più di “battaglia” contro la Reggina, bensì contro tante altre. Da qui l’idea di discutere, approfondire, rivedersi. Insomma, la riunione federale di lunedì è uno spiraglio importante – in termini positivi – rispetto alla negatività delle settimane precedenti.

“Norme e caso Reggina, una via d’uscita in Figc”, ha scritto questa mattina il Corriere dello Sport in riferimento alla riunione di cui sopra. TuttoSport, addirittura, si sbilancia ancor di più: “In casa Reggina, al momento, bocche cucite – si legge – ma quella di ieri emersa dall’incontro Gravina-Balata è senz’altro una buona notizia. Su indicazioni fornite dai legali del club, si preferisce evitare qualsiasi esposizione pubblica che possa accendere ulteriormente il dibattito in atto”, ha scritto il quotidiano torinese, che poi si riallaccia alla riflessione esposta sopra: “La questione è molto scivolosa. Oggi riguarda la Reggina, ma domani altri club potrebbero ritrovarsi nelle stesse condizioni. Anche perché calcio italiano soffre dannatamente dal punto di vista finanziario”.