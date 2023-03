Oasi lago Angitola, il 18 marzo appuntamento con l’agricoltura biologica “Biologico è… natura”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’agricoltura biologica, priva di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti, è quel modello agroecologico in grado di conciliare le esigenze della produzione alimentare, una maggiore tutela della salute dei consumatori e il rispetto della natura.

Nelle aziende in cui viene praticata l’agricoltura biologica si registra una maggiore biodiversità, non solo di uccelli, anfibi e rettili, ma anche di insetti, specialmente di quelli che rivestono una particolare importanza per il loro ruolo di impollinatori, come gli appartenenti alla famiglia delle api (api mellifere, bombi ecc.) o all’ordine dei Lepidotteri (Farfalle e falene), Ditteri e molti Coleotteri; insetti utilissimi la cui sopravvivenza in molti casi, a livello mondiale, è ormai minacciata dall’uso sconsiderato di prodotti chimici, dagli insetticidi ai diserbanti, gli stessi che si diffondono nell’ambiente inquinando suoli e acque, minacciando anche la salute dell’uomo.

Proprio per promuovere lo sviluppo di sistemi di agricoltura sostenibili dal punto di vista ambientale, accrescere la consapevolezza dei consumatori verso prodotti più sani e locali, far nascere una nuova cultura alimentare, il WWF Italia, in collaborazione con FederBio, da marzo e fino a maggio, lancia la campagna di educazione e di sensibilizzazione “Biologico è…Natura” che vedrà coinvolte le oasi sparse su tutto il territorio nazionale.

Purtroppo oggi solo il 17,4% della superficie agricola italiana è gestita con metodi biologici, mentre (ecco l’appello del WWF) è necessario l’impegno di tutti per raggiungere l’obiettivo del 25% entro il 2027 previsto dal Piano Strategico Nazionale della nuova Politica Agricola Comune (PAC), operativo da quest’anno. Il WWF Calabria ha inteso partecipare alla campagna nazionale dando appuntamento nell’oasi dell’Angitola nella mattina di sabato 18 marzo, a partire dalle ore 10,00. Sono previste visite guidate dedicate al valore dell’agricoltura biologica e degli insetti impollinatori, birdwatching, e l’esposizione di vari prodotti (olio, legumi, zafferano, miele, ortaggi, sapone ecc.) a cura di aziende biologiche locali.