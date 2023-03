“Non fatemi fare figure di m… che c’è il presidente”: Giorgia Meloni allo spettacolo di Checco Zalone

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Che ci fa un Presidente del Consiglio in mezzo al pubblico durante lo spettacolo di un comico impertinente? Semplice: fa ciò che dovrebbe fare qualsiasi altro politico se capisse che si parte dal popolo, dalle cose leggere, dal tempo libero, per conoscere a fondo la nostra società. Perché non è guardando dall’alto in basso che si dimostra amore per la propria gente, ma è stando in mezzo a loro.

E allora cosa c’è di meglio, per Giorgia Meloni, di uno spettacolo dell’amatissimo Checco Zalone, per farsi due risate in leggerezza e per stare fra la gente? La premier è arrivata appena dopo l’inizio dello spettacolo, a luci spente, ma dopo un paio d’ore il comico pugliese non ha resistito e ha svelato il segreto al suo pubblico: “Non mi fate fare figure di m…. che c’è il presidente del consiglio qua che ha preferito il mio spettacolo al karaoke con Macron“. E al teatro Brancaccio lo spettacolo di Checco Zalone dal titolo ‘Amore + Iva‘, con Meloni annessa, è stato un successo.

La premier, che era insieme al compagno Andrea Giambruno e al sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, ha anche ricevuto degli applausi mentre lasciava il teatro.