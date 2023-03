Museo Diocesano Reggio Calabria: laboratorio per bambini dedicato alla Pasqua

StrettoWeb

Continuano al Museo diocesano di Reggio Calabria i laboratori didattici per bambini (5-10 anni) riservati alle famiglie: da febbraio a maggio, un venerdì al mese, sempre h 16-18, dedicati a un tema di volta in volta diverso.

Venerdì 24 marzo sarà la volta di Pasqua a sorpresa: il tema pasquale sarà spunto per giochi e racconti legati ad alcune tra le opere d’arte esposte, in un divertente itinerario attraverso le sale dl Museo. Gli appuntamenti successivi saranno il 14 aprile con “Sulle orme di San Giorgio” e il 12 maggio con “Viva la Mamma!”. Al fine di garantire il buon svolgimento dei laboratori è prevista la partecipazione di un numero massimo di 12 bambini per volta (richiesta la prenotazione al n. 3387554386).