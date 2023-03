Miramare, Muraca sospeso dal Consiglio Regionale: pronto il sostituto

StrettoWeb

Giovanni Muraca è sospeso dal Consiglio Regionale. Nonostante la condanna in secondo grado per il Processo Miramare, Muraca – che era nel frattempo sospeso dal Consiglio Comunale – ha continuato a sedersi sui banchi di Palazzo Campanella, in quanto la sospensione non era ancora stata notificata. Ora, però, dopo che la stessa sentenza di secondo grado è stata ufficialmente depositata, la decisione è diventata effettiva. Muraca, dunque, non potrà più far parte del Consiglio Regionale. Al suo posto c’è un altro reggino nonché un altro esponente del Partito Democratico: Antonio Billari.