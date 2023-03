Il “Mese dei Bronzi di Riace”, la proposta della Commissione Turismo della Regione Calabria

StrettoWeb

Riscoprire la storia per promuovere il territorio. Questa l’idea alla base della proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Davide Tavernise e Katya Gentile, in qualità di vice presidente e presidente della VI Commissione Turismo, per l’istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace”, che si dovrebbe svolgere nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 16 agosto, giorno di ritrovamento dei due guerrieri greci avvenuto nel 1972. Un interno mese dedicato all’approfondimento storico e culturale con l’organizzazione di un evento celebrativo conclusivo.

L’obiettivo è presto detto: accrescere la conoscenza della storia dei due “guerrieri” e delle ipotesi connesse al loro ritrovamento per promuovere, di conseguenza, l’approfondimento della storia regionale, delle suggestioni della Magna Graecia e del bagaglio culturale che quel periodo ha lasciato all’intera regione Calabria. Tutto ciò al fine di riuscire a migliorare e potenziare l’attrattività turistica regionale.

Fin dalla loro scoperta, i Bronzi di Riace hanno goduto di una grande attenzione da parte del mondo scientifico, ma anche del grande pubblico, sia a causa dell’avventurosa vicenda del loro ritrovamento e della loro indiscutibile bellezza, sia a causa del desiderio di rispondere a quesiti riguardanti le loro origini, la loro destinazione, il motivo del loro ritrovamento tra i fondali marini calabresi.

La loro storia continua ad appassionare e a far discutere. E secondo i due consiglieri regionali celebrare questo avvenimento non può che rappresentare un momento importante per la nostra Regione.