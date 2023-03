Maltempo, gravi danni a Gerace per il forte vento | FOTO

StrettoWeb

Alcune zone della provincia di Reggio Calabria nella morsa del maltempo in questo weekend. A Gerace, storico borgo reggino, è stata diramata l’allerta meteo a seguito di un vortice da tromba d’aria e di una pioggia torrenziale verificatesi nella notte tra il 10 e l’11 marzo. Il forte vento ha infatti messo in pericolo alcune strutture e autovetture, danneggiate, e per questo il Comune si è subito attivato.

“Visto il peggioramento delle condizioni atmosferiche per la giornata del 11 marzo 2023, con aggravamento delle precipitazioni di forte intensità con forti raffiche di vento fino a raggiungere livelli di burrasca e tempesta, e localmente con trombe d’aria che hanno provocato notevoli danni al territorio comunale – si legge nella nota dell’Amministrazione – SI INVITA la popolazione a rimanere il più possibile a casa propria e uscire dalla propria abitazione solo per necessità (lavoro, salute, spesa e motivi indifferibili ed urgenti)”.

“Infine si mette a conoscenza che è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza. Per informazioni e segnalazioni urgenti si prega di contattare i seguenti numeri:

Centralino Operativo – 0964.356243

Dott. Ing. Domenico Romeo – Responsabile C.O.C. – 327.3260855

Geom. Giuseppe Garreffa – Istruttore Tecnico – 329.2879388

Salvatore Condò – Agente Polizia Municipale – 349.0713435″.