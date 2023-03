Italia-Ucraina a Reggio e con un reggino: l’arbitro Cosso scelto come quarto uomo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si avvicina sempre di più il match di lunedì a Reggio Calabria, al Granillo, tra Italia e Ucraina Under 21. Gli azzurrini tornano sullo Stretto a distanza di oltre 20 anni e in città si respira aria da Nazionale, tra facciate illuminate e mostre con cimoli dai ricordi bellissimi. A rappresentare Reggio lunedì sera, però, non saranno solo stadio e città, ma anche un reggino, ormai simbolo della nostra terra: l’arbitro Francesco Cosso.

Lui, che era stato scelto come direttore di gara dell’amichevole Reggina-Inter dello scorso dicembre, è stato infatti designato come quarto uomo della partita di lunedì.