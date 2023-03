Reggio Calabria si colora d’azzurro: Palazzo San Giorgio “vestito” da Italia-Ucraina

StrettoWeb

Reggio Calabria si colora d’azzurro in questi giorni, alla vigilia di Italia-Ucraina Under 21, che sarà di scena lunedì sera al Granillo. Come anticipato pomeriggio, Palazzo San Giorgio questa sera si è “vestito” coi colori della partita. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, la facciata del palazzo comunale si è illuminata con le immagini della sfida.

Ma non finisce qui: domani mattina, alle ore 9, alla Pinacoteca Civica verrà inaugurato “Sfumature d’Azzurro”, la mostra che esporrà i cimeli azzurri, tra cui la Coppa del Mondo del 2006 e il Trofeo dell’Europeo della scorsa estate, quella del 2021.