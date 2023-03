La storia dell’Italia di calcio a Reggio Calabria: inaugurata la mostra, quanti ricordi azzurri | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è la Coppa. Quella Coppa. Certo, non l’originale, ma fa lo stesso un certo effetto. Luminosa, lucida, “piccola ma grande”. E’ quella del 2006, delle notti magiche del 2006. E poi quella delle notti magiche di Wembley, nell’estate del 2021. Ma anche… tanto altro. Cimeli da collezione, ricordi. La storia, la storia dell’Italia di calcio tra Nazionale maggiore maschile e Nazionali giovanili azzurre. La storia è oggi a Reggio Calabria, alla Pinacoteca Civica. Questa mattina è infatti stata inaugurata la prima tappa di “Sfumature d’Azzurro”, la nuova mostra itinerante del Museo del Calcio che accompagnerà le gare casalinghe della Nazionale Under 21 per tutto il 2023. L’Italia Under 21, lo ricordiamo, è infatti di scena lunedì sera al Granillo contro l’Ucraina.

Con ingresso gratuito, il museo sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 di sabato 25 e domenica 26 marzo e dalle 8.30 alle 13.00 di lunedì 27. Presenti il Sindaco f.f. Paolo Brunetti assieme all’Assessore alla Cultura Irene Calabrò, in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria che patrocina l’evento; ma anche i curatori della mostra e il presidente del Comitato Regionale Calabria Saverio Mirarchi. Loro, con il Sindaco Metropolitano Versace e con il delegato allo Sport Latella, hanno effettuato il taglio del nastro che ha dato il via ufficiale alla mostra.

Le parole di Brunetti

“Questo è un modo per coniugare Arte e Sport. Quando ci hanno proposto la mostra non ci abbiamo pensato un attimo. Tutto questo fa tornare alla mente bei ricordi, fa rivivere gli ultimi momenti storici come l’ultimo Europeo vinto, con la Coppa originale”, rivela Brunetti a margine dell’evento, che poi osserva con piacere alcune storiche maglie esposte, da quelle dell’Europeo vinto nel 1968 a quella di Roberto Baggio o Demetrio Albertini fino a quella più recente di Gigio Donnarumma.

Mostra azzurra a Reggio Calabria: le parole del Sindaco Brunetti

L’Assessore Calabrò: “questi cimeli suscitano sentimenti in noi”

“Apriamo le porte a questa novità, che va nella direzione di valorizzare i nostri siti e il nostro patrimonio, riscoprendo la nostra identità. Questi cimeli tanto sentimento suscitano in noi”, aggiunge l’Assessore Irene Calabrò.

L’Assessore Irene Calabrò a margine dell'inaugurazione della mostra dell'Italia a Reggio Calabria

Le calabresi in B e la speranza di Mirarchi

Il Presidente del Comitato Regionale Saverio Mirarchi, poi, ci tiene a ricordare le ultime imprese calabresi nel calcio, con la speranza di avere quattro squadre della nostra Regione in Serie B l’anno prossimo.

Il Presidente del Comitato Regionale Calabria Saverio Mirarchi alla mostra azzurra della Pinacoteca Civica