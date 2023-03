“Noi per Santa Caterina” il 5 marzo l’iniziativa per ripulire la villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio”

StrettoWeb

“PULIAMO LA NOSTRA CASA! Nello specifico la nostra villetta ‘Enza e Iliano Sant’Ambrogio’ giorno 5 marzo 2023. La casa non è solo l’ambito nel quale mangiamo, dormiamo, guardiamo la TV, invitiamo gli amici, casa è anche cortile, marciapiede, strada, vicolo, villetta. Non limitiamoci a chiudere la porta di casa, sperando che l’intervento divino rimetta tutto in ordine e faccia pulizia“. È il messaggio espresso attraverso un comunicato stampa dall’Associazione “Noi per Santa Caterina“.

“Ancora più miracoloso sarebbe sperare nell’intervento dell’amministrazione comunale, che, per motivi che non stiamo qua ad elencare, da anni è pervasa da un tragico immobilismo, da una incapacità di dare risposte concrete ai cittadini, spettatori paganti di questo scempio. – aggiunge l’associazione – Questa associazione, che da quando si è formata, ha denunciato e denuncia, i limiti, l’abbandono e il degrado in cui versa il quartiere, non intende stare a guardare questo inesorabile declino, questa lenta agonia, non possiamo e non vogliamo farci travolgere e sommergere dal fiume dell’indecenza!

Allora RIMBOCCHIAMOCI le maniche, chiamiamo a raccolta i cittadini di buona volontà, coloro che amano Santa Caterina, per cominciare a dare un segnale forte sulla necessità di cambiare registro, manifestando la volontà e il diritto di vivere in un quartiere dove pulizia, dignità, rispetto, siano normalità“.