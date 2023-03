Diocesi, sport e salute: don Zampaglione incontra il Segretario Regionale Malacrino

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sulla via di Emmaus. Incontrarsi e raccontarsi, condividere un cammino e riconoscere Cristo nell’obiettivo comune. Con questo messaggio e con le migliori intenzioni collaborative, si è svolto, in data 02 marzo 2023, un proficuo incontro presso la sede Regionale di Sport e Salute, fra il Segretario Regionale dello stesso Dott. Walter Malacrino e il Direttore dell’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero,Turismo e Sport dell’Arcidiocesi Reggio-Bova Don Giovanni Zampaglione.

Un momento di condivisione di valori e di obiettivi, prologo di iniziative congiunte e percorsi formativi, informativi integrati ad attività socio-educative e finalizzati alla diffusione della sana pratica sportiva nel territorio diocesano.

Dopo aver preso conoscenza delle attività svolte dai rispettivi ruoli, nella piena cordialità e massima disponibilità, si è preso atto della volontà reciproca di realizzare una bozza programmatica dei futuri interventi congiunti. Infine i saluti e la calendarizzazione del prossimo appuntamento.