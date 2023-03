Incidente nella notte: Palermo piange il 18enne Gabriele, grave l’amico

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Purtroppo annunciamo la tristissima e straziante notizia che ci ha lasciato Gabriele Aserio a seguito di un incidente. Siamo sconvolti e senza parole. Ha giocato per anni con noi, non si perdeva un evento, a volte ricoprendo anche il ruolo di Capitano. Il calcio era la sua passione e si faceva ben volere da tutti”. Lo straziante messaggio è di Progetto Interschool, Associazione Sportiva Dilettantistica, che così comunica la morte di Gabriele Aserio.

Gabriele è morto questa notte a Palermo a causa di un incidente stradale. Si trovava in moto con un amico (grave) ed è andato a sbattere contro un albero. “Ha giocato sia in Serie A che in B1, dove ha vinto pure un pallone d’oro nella scorsa fase Apertura – si legge ancora nella nota di Progetto Interschool – per non parlare di quanti ricordi negli All Night e All Day in cui giocava sempre”.

“Purtroppo a volte la vita ti lascia senza parole e questa è una di quelle notizie che si fa fatica ad accettare, una di quelle volte in cui vorresti tornare indietro ai giorni scorsi e alle scorse settimane, in cui si divertiva e giocava con noi, e fermare il tempo. Oggi verranno rinviate le gare dei Divano Kiev in cui ha giocato per anni e degli Itas dove giocava quest’anno. Su tutte le altre gare effettueremo un minuto di raccoglimento prima di ogni gara, per ricordare e onorare Gabriele! Un abbraccio forte e tutto il nostro affetto alla sua famiglia e a tutti i suoi migliori amici! RIP Gabriele”.

“È con profondo e sincero dolore che il RC Costa Gaia tutto si stringe attorno al socio e carissimo amico Antonio Aserio e a Maria Rita per la tragica perdita del figlio Gabriele di soli diciotto anni. La Presidente Adele Crescimanno porge a nome di tutto il Club sentite condoglianze. In questo momento di dolore possiamo solo pregare affinché questi genitori possano avere la forza e la pace nel cuore”, scrive invece il Rotary Club Costa Gaia.