Farmacia per il Sociale: presentato a Reggio il progetto a sostegno dell’Associazione contro le Leucemie | VIDEO

Ieri presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, si è svolta la presentazione del progetto Farmacia per il Sociale promosso dalla Consulta Città Metropolitana, dall’Associazione Cult 3.0 e dal Gruppo FarmaC’è, in sostegno all’Associazione Italiana contro le Leucemie.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale reggina e dell’Assessorato agli Istituti di Partecipazione. All’incontro è intervenuta l’assessore con delega agli Istituti di Partecipazione Giuggi Palmenta, la Presidente della Consulta Emilia Paola Ines Condarelli, la Presidente dell’Ail di Reggio Calabria Giusy Sembianza e Michele Berti del Gruppo FarmaC’è.

“Oggi è una giornata importante, questa sinergia che si è creata tra varie realtà non può che essere un qualcosa di positivo per la collettività”, affermano in coro gli intervenuti.

