Fabbian: “esordire con l’Italia è bello, farlo al Granillo ancor di più”. E svela le sue condizioni

“E’ stata una grande emozione, soprattutto la vittoria di squadra e il mio esordio. Spero di avere altre occasioni. Questo 3-1 dà certezze e ulteriori stimoli di miglioramento. Non sono stato al 100% questa settimana perché ero reduce da una botta in campionato, ma ho stretto i denti in tutti i modi per esserci”. Nonostante non sia stato al meglio, il centrocampista della Reggina Giovanni Fabbian ha potuto coronare il sogno di esordire con l’Italia Under 21.

Lo ha fatto questa sera, al Granillo, il suo stadio: “esordire con la maglia azzurra è bello, farlo nel proprio stadio ancor di più. Sappiamo che il pubblico qui è perfetto e cerchiamo di contraccambiare”, ha aggiunto in zona mista al termine della sfida.