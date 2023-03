Crotone, solo pari ad Andria: se il Catanzaro vince è a un passo dalla B

StrettoWeb

Manca solo la matematica al Catanzaro per festeggiare la B, ma il Crotone sta facendo di tutto per anticipare la stessa festa. Dopo il pari dello “Scida” nel big match di lunedì, infatti, la squadra di Zauli ha “soltanto” pareggiato ad Andria, in casa della Fidelis ultima in classifica. Lo 0-0 è ovviamente ben visto dai giallorossi di Vivarini, che alle 17.30 sfidano il Monterosi. In caso di successo la capolista andrebbe a +16 dai pitagorici, con sole 6 gare da giocare.

Cosa significa? Che la promozione matematica di Iemmello e compagni potrebbe arrivare tra questa domenica e la prossima. Per il match in casa della Gelbison, per questo, è previsto l’esodo giallorosso, tant’è che c’è stata la richiesta per spostare la sfida da Agropoli (dove gioca le gare interne la squadra lucana) a Salerno.

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 80 Crotone 67 Foggia 52 Pescara 52 Picerno 50 Audace Cerignola 48 Monopoli 45 Avellino 42 Virtus Francavilla 42 Juve Stabia 41 Potenza 41 Latina 39 Giugliano 37 Taranto 37 Gelbison 35 Turris 34 ACR Messina 33 Monterosi Tuscia 32 Viterbese 26 Fidelis Andria 25