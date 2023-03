3 metri sopra il cielo? No, 3 punti alla B! Il Catanzaro stritola il Monterosi e si prepara alla festa

StrettoWeb

3 è il numero fortunato. 3 reti al Monterosi, 3 punti alla B e 3 giorni alla Serie B. Il Catanzaro stritola i laziali per 3-0, allunga a +16 sul Crotone dopo il pari rossoblu ad Andria e vede la promozione. Una vittoria domenica in casa della Gelbison (a Salerno e non ad Agropoli, per poter ospitare l’incredibile esodo giallorosso) significherebbe promozione matematica.

La festa, in realtà, è già partita lunedì a Crotone ed è continuata questo pomeriggio: Scognamillo, Martinelli e Vandeputte archiviano in un’ora la pratica Monterosi in un “Ceravolo” euforico. Ora è pronta la festa, con il Catanzaro vicino a tornare tra i cadetti dopo oltre 15 anni.

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 83 Crotone 67 Foggia 52 Pescara 52 Picerno 50 Audace Cerignola 48 Monopoli 45 Avellino 42 Virtus Francavilla 42 Juve Stabia 41 Potenza 41 Latina 39 Giugliano 37 Taranto 37 Gelbison 35 Turris 34 ACR Messina 33 Monterosi Tuscia 32 Viterbese 26 Fidelis Andria 25