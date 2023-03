Catanzaro pronto alla festa Serie B: troppi tifosi domenica ad Agropoli, chiesto un altro campo

StrettoWeb

L’euforia non si ferma, come anticipato qualche giorno fa al termine del derby a Crotone. Al Catanzaro, dopo un campionato straordinario, manca solo l’ufficialità della promozione in Serie B, visti i 14 punti di distacco dai rossoblu a 7 giornate dal termine. Oggi le due squadre scenderanno in campo rispettivamente ad Andria e in casa con il Monterosi, in quest’ultimo caso con un “Ceravolo” già pronto a vestirsi a festa.

La grande festa però, quella della matematica, potrebbe arrivare domenica, in casa della Gelbison. Usiamo ovviamente il condizionale, considerando i risultati delle due squadre tra le gare di oggi e del weekend. Ma intanto la città e la piazza giallorossa non stanno più nella pelle e per domenica è pronto l’esodo in trasferta. Emergerebbe però un problema. Le partite interne la squadra lucana le gioca al “Guariglia” di Agropoli, troppo piccolo per ospitare le migliaia e migliaia di supporters provenienti dalla Calabria. Motivo per cui è stato richiesto l’utilizzo dell’Arechi di Salerno. Si attendono ufficialità in merito, ma le sensazioni sono positive.